Sciacca. La scuola Dante Alighieri protesta contro il sindaco: “non parteciperemo al concerto natalizio”

Una protesta singolare quella che il Dirigente Scolastico Prof. Guseppe Graffeo metterà in atto per natale nei confronti dell’Amministrazione comunale, rea di non avere previsto l’istituzione di una scuola dell’Infanzia nel Plesso della sede centrale di via Modigliani

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri non prenderà parte, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre p.v., al concerto natalizio dell’Ensemble “Scaturro” per protesta nei confronti dell’Amministrazione comunale, la cui proposta di razionalizzazione della rete scolastica delle scuole di Base non ha previsto l’istituzione di una scuola dell’Infanzia nel Plesso della sede centrale di via Modigliani, cosa questa, invece, concordata nel corso di un tavolo tecnico con i dirigenti scolastici e col Provveditore agli studi di Agrigento.







Nella stesura del verbale della seduta della riunione, reso disponibile per la firma nelle ore pomeridiane, l’Amministrazione ometteva di inserire quanto concordato, ossia l’istituzione di una sezione dell’Infanzia presso la sede centrale Dante Alighieri, cosa questa che non ha consentito ai Dirigenti scolastici di firmare il verbale della seduta. Queste poche righe non consentono certo di spiegare le ragioni della presenza di una sezione dell’Infanzia nella sede sopra citata, va da sé, comunque la si pensi, che addivenuti ad un accordo questo non può essere disatteso unilateralmente. Pacta servanda sun, dicevano i latini.

Voglia la Signora Sindaca e l’Assessore all’Istruzione cogliere l’ulteriore sollecitazione da parte della Comunità dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri e proporre all’assessore all’Istruzione Regionale l’istituzione di una sezione dell’Infanzia nella sede centrale, di via Modigliani, onde restituire serenità ai lavoratori, alle famiglie e agli Alunni.

Colgo l’occasione per augurare buone feste.