Sciacca. L’Ass. Capurro dona un defibrillatore alla Polizia Municipale: oggi la consegna

Obiettivo dell’Associazione è dotare il Corpo della Polizia Municipale di Sciacca di un prezioso ed utilissimo dispositivo salvavita di cui ad oggi risulta sprovvisto

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS donerà questo pomeriggio alla Polizia Municipale di Sciacca un defibrillatore ZOLL AED PLUS, completo di borsa per il trasporto, piastre elettrodi, batterie, coperchio poggiatesta ed accessori.

Si tratta di un defibrillatore molto affidabile, di ultima generazione, che guida passo dopo passo il soccorritore durante tutte le fasi del soccorso e dotato addirittura di una funzione che comunica al soccorritore se quest’ultimo sta effettuando correttamente le compressioni del massaggio cardiaco sul torace dell’infortunato valutando la profondità e la frequenza delle compressioni.

Obiettivo dell’Associazione attraverso questa iniziativa è dotare il Corpo della Polizia Municipale di Sciacca di un prezioso ed utilissimo dispositivo salvavita, considerato che ad oggi ne è sprovvisto e l’importante servizio di controllo ed all’occorrenza anche di soccorso che lo stesso assicura, per permettere agli agenti di effettuare un adeguato eventuale intervento di salvataggio di vite umane.



L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS è consapevole dell’importante ruolo e della costante ed indispensabile presenza della Polizia Municipale per le vie della città ed in tutte le situazioni di emergenza e necessità che possono verificarsi nel territorio saccense, compresi gli interventi effettuati a seguito degli incidenti stradali.

La cerimonia di consegna avrà luogo oggi, lunedì 31 maggio 2021, alle ore 17:30 presso il Comando della Polizia Municipale, nei locali della Badia Grande nel quartiere di San Michele a Sciacca, alla presenza del Sindaco Francesca Valenti, del Dirigente della Polizia Municipale Comandante Francesco Calia, del Consiglio Direttivo della ONLUS presieduta dal dott. Alessandro Giuseppe Capurro e degli agenti della Polizia Municipale di Sciacca.