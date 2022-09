Sciacca. L’Ass. “Orabasta” rinnova il direttivo: Caterina Santangelo è il nuovo presidente

Si rinnova il direttivo dell’associazione “OraBasta”, l’avv. Caterina Santangelo succede all’avv. Ignazio Messina alla presidenza

Nel pomeriggio di ieri è stato ufficializzato il nuovo direttivo dell’associazione “OraBasta”, Ignazio Messina si dimette da presidente e al suo posto arriva la sua vice Caterina Santangelo, mentre Sabrina Alonge è la vice presidente, Alfonso Cutruneo il segretario e Raimondo Brucculeri il tesoriere.

Messina ha spiegato che essendo stato eletto presidente del Consiglio comunale di Sciacca, ha preferito non tenere il doppio incarico anche per non confondere i due ruoli.

Caterina Santangelo ha invece ribadito che questo nuovo ruolo le darà ancora più forza per affrontare le battaglie a sostegno della riapertura delle Terme di Sciacca, sottolineando che al contrario dei politici, l’azione di OraBasta non si limita ad operare solo durante la campagna elettorale, ma terminerà quando sarà raggiunto il risultato.