Sciacca. L’Ass. Orazio Capurro dona ai Vigili del Fuoco in Congedo un discensore autofrenante e 2 moschettoni

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS h donato alla Delegazione di Sciacca dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo – ODV un discensore autofrenante PETZL e due moschettoni ad alta tenuta

La consegna ha avuto luogo oggi alla presenza del Presidente della delegazione di Sciacca dei Vigili del Fuoco Calogero Catanzaro e del Presidente Regionale Massimiliano Buttelli.

Obiettivo dell’Associazione attraverso questa iniziativa è dotare la Delegazione di Sciacca dell’ANVVFC – ODV di una preziosa ed utilissima attrezzatura, considerato che ad oggi ne sono sprovvisti e l’importante servizio di soccorso pubblico che assicurano, per permettere loro di effettuare un adeguato eventuale intervento di salvataggio di vite umane non solo nel territorio saccense ma dove occorresse.

Tale attrezzatura è molto utile per potere effettuare interventi di salvataggio in alta quota, in caso di calamità naturali, bombe d’acqua, risalita da pozzi o burroni, estrazione da cunicoli o la fuoriuscita di persone da grotte, trasporto in quota di barelle, soccorritori o infortunati in condizione di sicurezza.







L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS realizza questa donazione consapevole dell’importante ruolo e dell’indispensabile presenza dei Vigili del Fuoco in Congedo, incluso il Gruppo Speleo, in interventi di protezione civile ed in tutte le situazioni di emergenza e necessità che possono verificarsi nel territorio saccense e più in generale nel territorio regionale e nazionale, esprimendo e testimoniando viva solidarietà e sincero apprezzamento delle finalità che gli stessi perseguono in favore della collettività.

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita Onlus è lieta ed esprime soddisfazione che grazie a questa donazione sarà possibile in futuro, qualora ce ne fossero le condizioni, utilizzare l’attrezzatura da parte del Gruppo Speleo dell’ANVVFC durante la Processione alla Madonna del Soccorso per far tornare a vivere un’antichissima tradizione denominata “IL VOLO DELL’ANGELO” la cui ultima realizzazione risale al lontano 1920.