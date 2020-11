Sciacca. L’assessore Grasso firma la sospensione del consiglio comunale e arriva il commissario

Con una velocità “sospetta”, l’assessore Bernadette Felice Grasso ha firmato la sospensione del consiglio comunale di Sciacca e come da prassi ha nominato il commissario straordinario



Il Consiglio comunale di Sciacca da stamattina è ufficialmente sospeso, l’assessore regionale Bernadette Felice Grasso, eletta nelle file di Forza Italia, ha firmato la sospensione e contestualmente ha nominato il dottor Pietro Valenti commissario straordinario che sostituirà il Consiglio comunale.

Ironia della sorte il commissario ha lo stesso cognome del sindaco, che ha qualcuno può sembrare persino una persecuzione, e per altri una sorta di film horror dal titolo “La maledizione dei Valenti”. Ma sarcasmo a parte, l’unico fatto che resta è che il tanto reclamato – dagli sfiducianti – consiglio comunale non si potrà più fare e il sindaco “regnerà” solitaria attorniata dalla sua corte di assessori… meglio di così non si può.

Ovviamente per coronare questo sogno manca ancora l’ultimo step, ovvero il decreto di scioglimento, ma siamo sicuri che l’efficiente assessore Grasso, farà di tutto per non farci attendere troppo.