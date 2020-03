Sciacca. Lunedì 9 ancora sospesa raccolta dell’umido, impianto di compostaggio in manutenzione

Domani, lunedì 9 marzo 2020, la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani viene sospesa a causa dell’impossibilità di conferire nell’impianto di compostaggio per lavori di manutenzione in corso

“Abbiamo provato fino ad ora a scongiurare il disservizio – fanno sapere dal Comune -. Purtroppo, però, la Sogeir GIS ha comunicato che, a causa della pioggia dei giorni scorsi, i lavori all’impianto di compostaggio non sono conclusi e non è possibile conferire”.

Ai cittadini e ai titolari delle attività imprenditoriali si chiede pazienza e collaborazione. Nel giorno di sospensione del servizio, non si debbono uscire i mastelli dei rifiuti con la frazione organica, e non si deve neanche conferire la frazione umida dentro i cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta.