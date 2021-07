Sciacca. Malmena figlio e nipote entrambi 16enni e li manda in ospedale: 43enne denunciato

Un uomo di 43 anni già agli arresti domiciliari è stato denunciato per avere malmenato il figlio ed il nipote, entrambi 16enni mandandoli in ospedale

I fatti sono accaduti sabato notte, in un’abitazione di contrada San Marco, a Sciacca. Ai carabinieri è pervenuta una segnalazione di una lite in famiglia e sono accorsi sul posto. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 43 anni di Sciacca, agli arresti domiciliari, per motivi da accertare, è andato in escandescenze ed ha malmenato il figlio e il nipote, entrambi sedicenni, ferendoli.

I due giovani a causa dei colpi ricevuti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove i medici dopo gli accertamenti sanitari, hanno diagnosticato contusioni e traumi guaribili in pochissimi giorni.

L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica ed iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.