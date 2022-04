Sciacca. Messina fa “cinquina”: aderisce anche la lista “Insieme per Sciacca” di Bentivegna e Sabella

La colazione che sostiene Ignazio Messina nella candidatura a Sindaco di Sciacca, si “allarga”: al progetto aderisce anche la lista civica “Insieme per Sciacca”, che fa riferimento agli ex consiglieri comunali Pasquale Bentivegna e Alberto Sabella

“Coerentemente con quanto dichiarato da Ignazio Messina all’avvio di questa campagna elettorale, – scrive in una nota l’Ufficio Stampa Messina Sindaco – considerata la difficile situazione in cui versa la città, appare necessario trovare il maggior consenso possibile attorno al suo progetto di rilancio della città. Il patto per Sciacca, fin dall’inizio, è stato pensato da tutti i soggetti politici che lo hanno condiviso come uno strumento “aperto ed inclusivo”.

Ieri sera, pertanto, è stato suggellato un nuovo accordo con la lista “Insieme per Sciacca”, che fa riferimento a Pasquale Bentivegna e Alberto Sabella, che ha condiviso le idee programmatiche di

“Ignazio Messina e delle liste che sostengono la sua candidatura a Sindaco di Sciacca, – conclude la nota – con grande entusiasmo, la coalizione annuncia che il gruppo ad oggi risulta composto da 5 liste di candidati al consiglio comunale che offriranno un prezioso contributo per la ripartenza della città. Nei prossimi giorni la nuova lista sarà presentata alla stampa e alla città”.