Sciacca. Messina: Piscina comunale abbandonata nonostante i lavori eseguiti, quando l’apertura?”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca Ignazio Messina chiede al sindaco quando sarà aperta al pubblico la piscina comunale

“Nell’ambito dei poteri di indirizzo conferiti dal vigente Statuto Comunale e secondo le previsioni regolamentari, – scrive in una nota il Presidente del Consiglio comunale Avv. Ignazio Messina – con la presente si chiede all’Ufficio in indirizzo di trasmettere, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i termini indicati nel Regolamento Comunale, una dettagliata relazione sulla situazione tecnica e amministrativa riguardante la piscina comunale che evidenzi, in maniera chiara i motivi ostativi alla apertura, mai avvenuta nonostante i lavori eseguiti nel corso del tempo e le ingenti somme investite, e considerato il grave stato di abbandono in cui si trova il suddetto impianto sportivo, allegando la relativa documentazione.

Si richiede, inoltre, di formulare dettagliate soluzioni finalizzate all’apertura dell’importante impianto sportivo”.