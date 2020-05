Sciacca. Monte: “Allestite per tempo scivoli a mare per disabili, non ripetete anche quest’anno gli stessi errori”

Il consigliere comunale di Sciacca Salvatore Monte, invia una nota di sollecito al sindaco, affinché provveda a posizionare pere tempo gli scivoli per l’accesso al mare dei disabili, evitando di commettere gli stessi errori degli anni precedenti

“La stagione estiva, seppur caratterizzata dalla nuove norme di sicurezza, è ormai alle porte. – Scrive Salvatore Monte – Riteniamo opportuno sollecitare l’amministrazione comunale al fine di procedere alla predisposizione dell’allestimento degli scivoli di accesso al mare per i disabili. Occorre evitare quanto accaduto lo scorso anno; la loro collocazione avvenne, infatti, in netto ritardo rispetto all’inizio della stagione balneare. Siamo sicuri che con il giusto coinvolgimento della squadra di pronto intervento del Comune di Sciacca si potrà procedere ad un celere montaggio delle singole pedane. È e deve rappresentare un segnale di rispetto verso tutti coloro che vogliono accedere in spiaggia in totale libertà senza alcuna barriera. Attendiamo, fiduciosi, notizie in merito dall’amministrazione comunale”.