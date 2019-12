Sciacca. Monte, Santangelo e Deliberto: “Buoni pasto desueti? Ma Mondino sa di cosa parla?”

I Consiglieri di opposizione Salvatore Monte, Carmela Santangelo e Cinzia Deliberto replicano duramente al Vicesindaco Mondino, che come ha spesso dimostrato già in passato, anche in questa non ha saputo rendere dichiarazioni su un problema cittadino senza creare grossolane ed inutili polemiche

“Ogni richiesta di chiarimento, ormai è chiaro, si trasforma in una guerra mediatica senza fine”. A dirlo sono i consiglieri di opposizione Salvatore Monte, Carmela Santangelo e Cinzia Deliberto sul caso dei buoni spesa natalizi da donare alle famiglie meno abbienti e che quest’anno non sono stati istituiti dall’Amministrazione Valenti. “E’ il caso della risposta, in gran parte fuori luogo, a firma del vice Sindaco ed assessore alle politiche sociali Gisella Mondino. Ebbene, ancora una volta, la richiesta di tre consiglieri comunali è stata liquidata con una serie di dichiarazioni incomprensibili che dimostrano come la sua nomina ad assessore “in corsa” non contempli il rispetto istituzionale nei confronti del consiglio comunale.







Dichiarare che i buoni pasto sono desueti (ma quando mai?!) e non più funzionali, in quanto non in linea con le normative europee (Eh?), è un’affermazione sicuramente forte e nuova rispetto al recente passato. Il nostro vice sindaco è a conoscenza del fatto che tale provvedimento era figlio di una scelta non personale ma legata ad un regolamento comunale approvato dai consiglieri comunali e che, se non più attuabile deve essere comunicato all’intero consiglio? Le velate frecciatine lanciate dal vice sindaco le rispediamo affettuosamente al mittente con la preghiera di ricordare bene che stiamo parlando e trattando temi di una città, di una comunità e non di condominio con due soli appartamenti.

Le nostre richieste, legittimate dal nostro ruolo a tutela di quei concittadini che ci hanno interpellato, sono indirizzate ad un’amministrazione che dovrebbe dare risposte e non celarle dietro le battute ironiche. Al vice Sindaco della città notifichiamo che, ciascuno di noi, compie gesti di solidarietà anche in maniera riservata privandosi dell’esigenza di porre sotto i riflettori le proprie azioni compiute, pubblicizzandole inutilmente a destra ed a manca, azioni compiute anche facendo ricorso alle proprie relative professionalità. Non abbiamo intenzione di ricevere “lezioni di stile” sui comportamenti da adottare.

Infine concedeteci una sana battuta. Per quale motivo avremmo dovuto collaborare ad animare il Natale Saccense visto e considerato che il palinsesto è ricchissimo e particolarmente degno di nota? – evidente il sarcasmo da parte dei consiglieri per il “tristo natale” a firma Caracappa – Se il vice Sindaco avesse voluto la partecipazione attiva dei consiglieri comunali lo avrebbe potuto chiedere con una apposita riunione, con una apposita programmazione, con una apposita idea e soprattutto per tempo. “Per tempo”, che bislacca affermazione! La proposta del Vice Sindaco, dunque, è assolutamente pretestuosa ed alla ricerca di litigi da cortile che non fanno al caso nostro”.