Sciacca. Morto il veterinario Lillo Caracappa: Colpito da malore in spiaggia a San Marco

Il pensionato, noto medico veterinario di Sciacca è stato colto da malore mentre si trovava al mare con la famiglia, purtroppo a nulla è servita la corsa in ambulanza all’ospedale: aveva 70 anni

Purtroppo non è servita a nulla la corsa in ospedale, è deceduto nella prima serata di oggi il noto medico veterinario saccense Lillo Caracappa, in pensione da diversi anni.

Caracappa è stato colpito da un malore mentre si trovava sulla spiaggia di San Marco a Sciacca, immediati i soccorsi di medici già sul posto oltre all’intervento dell’ambulanza del 118, che pare abbia avuto alcuni problemi ad accedere alla spiaggia. Purtroppo però già al momento del trasporto in ospedale le sue condizioni erano apparse gravissime; la morte è sopraggiunta dopo qualche ora all’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove era stato ricoverato.

