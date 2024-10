Sciacca. Nella notte 5 auto e due scooter date alle fiamme in centro storico: indagano i carabinieri

Difficile che si tratti di un incendio accidentale, quello che nella notte, ha distrutto cinque auto e due scooter e annerito il prospetto di una palazzina in peno centro storico

È accaduto nel quartiere Santa Caterina, a qualche decina di metri sopra la centralissima via Licata a Sciacca. Col favore delle tenebre, le fiamme hanno distrutto 5 automobili e uno scooter, Per la precisione, due veicoli erano posteggiati davanti alla scuola Scaturro, gli altri mezzi si trovavano in un vicolo adiacente. Distrutte una Golf, una Fiat 500, una Smart, una Fiat 600 e due scooter.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della locale compagnia che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero ad altri mezzi. Le indagini per risalire all’origine del rogo sono condotti dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi e proveranno a risalire ai responsabili dell’incendio attraverso i filmati dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto scolastico.