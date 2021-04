Sciacca. Nuovo spazio verde grazie a giunta Valenti: transenna fiorita in via A. Moro

La giunta comunale a guida Francesca Valenti, attiva nella riqualificazione del verde urbano, con l’arrivo della primavera sta inaugurando i nuovi spazi verdi all’interno delle tante “transenne perenni” lungo le strade della città

Bella, artistica, elegante o forse… creativa? Difficile dare la giusta definizione dei nuovi spazi verdi “ideati” forse, certamente “fortemente” voluti dall’amministrazione Francesca Valenti per la “gioia” dei cittadini: “un’aiuola fiorita con transenna”, a memoria d’uomo a Sciacca – e forse anche altrove – non si era mai vista.

Che dire, le transenne a Sciacca ci sono e in abbondanza e lasciarle inutilizzate in magazzino sarebbe un vero peccato oltre che un possibile danno erariale, e così la “solerte” giunta Valenti, rimasta orfana di un’opposizione miope e incapace di svolgere il suo compito istituzionale, ha creato queste belle “aiuole” transennate in mezzo alle strade. Un plauso alla prof “Mai più cinque anni così”.

Ritornando seri, c’è da rimanere perplessi e sbigottiti davanti a tanta noncuranza: è evidente che quella enorme buca, pericolosa per la posizione in cui si trova e per la grandezza, sta lì dimenticata da mesi se non da anni, un oblio che non è un’esclusiva di questa buca, ma che ormai ha avvolto tutta la città come una sorta di “nube tossica” o di miasma infernale.