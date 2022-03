Sciacca. Oggi inaugurazione Museo del mare: sarà intitolato alla memoria di Vincenzo e Sebastiano Tusa

Museo del mare di Sciacca intitolato alla memoria di Vincenzo e Sebastiano Tusa. Durante la cerimonia sarà scoperto un pannello in ceramica policroma che ritrae i due archeologi

Questa mattina Sabato 19 marzo alle 11, nel cortile interno del palazzo Fazello di Sciacca (Agrigento), si terrà la cerimonia di intitolazione del locale “Museo del Mare e delle Attività Marinare” agli archeologi Vincenzo e Sebastiano Tusa. L’iniziativa è promossa dal comune di Sciacca, dalla Regione Siciliana e dall’associazione “Amici del Museo del Mare” di Sciacca.

Alla manifestazione prenderanno parte il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà (successore di Tusa dopo la morte), l’attuale Soprintendente del Mare Ferdinando Maurici, la ex soprintendente del Mare e presidente della fondazione Sebastiano Tusa (vedova di Sebastiano Tusa),Valeria Li Vigni Tusa, il Soprintendente ai Beni culturali di Agrigento Michele Benfari, il consigliere della “Fondazione Sebastiano Tusa” Franco Andaloro ed il vice direttore nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia Alberto Scuderi. Saranno presenti anche la sorella di Sebastiano Tusa, Lidia, e il figlio dello studioso Andrea.



Tusa, assessore regionale ai Beni Culturali morto tragicamente il 10 marzo di 3 anni fa all’età di 66 anni in un incidente aereo in Etiopia, ha contribuito allo studio e alla classificazione storica di alcuni reperti rinvenuti e recuperati nei fondali di Sciacca, resti di una nave da guerra francese naufragata nel XVI secolo.

Prima della morte Sebastiano Tusa stava lavorando nel concretizzare, 25 anni dopo la legge approvata all’Ars che lo istituiva, il “Museo regionale di Sciacca”.