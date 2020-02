Sciacca. #Orabasta e Tavolo tecnico presentano bando con ordini professionali: intervista a Alfredo Ambrosetti

Si è tenuta stamattina una conferenza stampa dell’associazione #Orabasta con il tavolo tecnico per le Terme e gli ordini professionali, per presentare il bando per l’affidamento delle strutture termali di Sciacca

Erano presenti l’ex sindaco Ignazio Messina, l’avv. Caterina Santangelo, il dott. Alfredo Ambrosetti e l’arch. Michele Ferrara, oltre ad altre professionalità.

Non senza polemiche, è stato presentato il bando da loro elaborato, che al contrario di quello che a breve presenterà la regione, è completo di tutti i beni, nessuno escluso. Ignazio Messina, infatti ha definito “monco” il bando Regionale perché non ha tra i beni da gestire l’albergo sul monte S. Calogero, cosa che renderebbe per il possibile gestore, l’affare “poco interessante” economicamente, oltre al tallone d’Achille dell’affidamento per solo 25 anni.

Messina ha inoltre ribadito che la pubblicazione della manifestazione di interesse, come previsto, sarebbe stata solo “una perdita di tempo”, tant’è che è andata deserta.

Interessante è stato l’intervento di Alfredo Ambrosetti, profondo conoscitore dei particolari interni alla faccenda terme per averle gestite per diversi anni.

Secondo quanto dichiarato nell’intervista rilasciata alla nostra testata, chi ebbe l’idea di chiudere le Terme di Sciacca, pensando che la Regione ne avrebbe avuto un risparmio economico, ha “toppato” clamorosamente, i fatti ed i numeri attuali infatti, dimostrerebbero che la chiusura della struttura negli anni è costata molto di più che tenerla aperta, oltre ad avere distrutto tutto ciò che ne ruotava attorno.