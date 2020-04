Sciacca, Ospedale. Franco Valenti contro Asp: “Anche Presidente Conte contro Ospedali Misti Covid”

Il Sindaco di Santa Margherita torna all’attacco riportando le parole contenute nell’informativa ufficiale del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato della Repubblica che conferma quanto già dichiarato dal Ministro Speranza: “Puntare su Ospedali esclusivi Covid per ridurre rischio contagio”

Il Sindaco di Santa Margherita di Belice Franco Valenti non indietreggia davanti all’Asp ed al Commissario Firenze sulla gestione dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca quale ospedale Misto, con pazienti covid e non.

“Nessuna polemica. – dice Valenti postando su Facebook lo stralcio delle dichiarazioni del Premier conte al Senato – Ancora i sindaci, i sindacati e tante associazioni che rappresentano la società civile aspettano di comprendere perché a Sciacca si può fare il contrario. Alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio confesso che ho difficoltà a tranquillizzare i miei cittadini. Sarà un mio limite”.

Valenti si riferisce alle parole contenute nell’Informativa al Senato della Repubblica di ieri 21 aprile 2020 da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dove è dichiarato che bisogna: “Intensificare in tutto il territorio la presenza di Covid Hospital – esclusivi – come strumento fondamentale della gestione ospedaliera dei pazienti. La presenza di strutture dedicate esclusivamente al Covid riduce notevolemente il rischio di contagi per gli operatori sanitari e per i pazienti che sono ricoverati per altre patologie”.

Un altro schiaffo per l’Asp ed il Commissario Firenze, che malgrado il suo modo fin troppo sicuro di difendere la bontà del proprio lavoro, trova, nelle ulteriori dichiarazioni del Presidente Conte, una negazione della tesi secondo cui basta creare “aree e percorsi separati” per garantire la sicurezza dal contagio all’interno di uno struttura ospedaliera mista per pazienti covid e non covid.