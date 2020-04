Sciacca. Ottimi risultati per la raccolta fondi dell’Ass. Orazio Capurro: ecco l’elenco di tutti i donatori

La raccolta fondi lanciata dall’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS per aiutare l’Ospedale di Sciacca prosegue a gonfie vele e sta riscuotendo il sostegno oltre che della cittadinanza saccense anche quello dell’intero territorio e dell’imprenditoria locale

A Sciacca è stato lo studio commercialista del dott. Giuseppe Catania a donare nei giorni scorsi alla ONLUS la somma di 3000 euro tramite bonifico ed anche alcuni concittadini come il Notaio Raso, il dott. Becchina, l’insegnante Giuseppe Bilello, Alba Daniele e tanti altri hanno desiderato mostrare la loro sensibilità all’importante iniziativa effettuando generose donazioni.

Giungono anche dai paesi del circondario numerose testimonianze di solidarietà, le ultime in ordine cronologico provengono dalla famiglia Gangi di Montevago, dal Notaio Pelella di Ribera e dal Comitato di San Giuseppe 2019 di Caltabellotta.

Dal mondo dell’imprenditoria sono giunte nelle ultime ore tramite bonifico la donazione del gruppo Sharing Economy e la donazione di un importante e generoso contributo dell’importo di 12.000 euro dall’imprenditore saccense Pippo Termine, nello specifico dalle attività commerciali Buenos Aires, Pollo Doc, Centro Elaborazione Dati 92019, Pane Doc e Capitol. La ONLUS ORAZIO CAPURRO a tal proposito sottolinea di avere apprezzato la preziosa collaborazione del rag. Emanuel Di Maggio

Anche dal mondo del volontariato sono arrivati gesti di solidarietà; le associazioni ed i club service che hanno donato il loro contributo sono: Associazione Movimento Cinque Stelle, Basta Poco per Farli Sorridere Onlus, FIDAPA Sez. di Sciacca, ANFI Sez. di Sciacca, Kiwanis Club Sciacca Terme, Inner Wheel Sciacca Terme, Avulss Sez. di Sciacca, Kiwanis Club Santa Margherita di Belice, Cittadinanzattiva di Sciacca, RNS Lucca Villafranca Burgio, SpazioBimbi, Associazione Culturale Carte e Schiticchi e Gens Nova.

A tutti i benefattori che fino a questo momento hanno sostenuto l’iniziativa la ONLUS ORAZIO CAPURRO rivolge un sentito ringraziamento.

La raccolta fondi prosegue, le prime apparecchiature sono state già acquistate ma ne occorrerebbero altre, altrettanto costose ed importanti. Tutto ciò che si sta donando all’Ospedale di Sciacca con questa iniziativa sarà utile per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso e rimarrà anche per il futuro a potenziamento del nosocomio saccense.

Chiunque desiderasse effettuare una donazione può farlo direttamente dal seguente link

https://www.facebook.com/donate/515222099397114/10216895969726604/

oppure tramite BONIFICO sul conto corrente con IBAN IT92M0521683170000000000749 intestato ad Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS ed inserendo nella causale: DONAZIONE.

Le donazioni effettuate alle ONLUS tramite metodo tracciabile sono scaricabili dal contribuente.