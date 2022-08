Sciacca, parco eolico marino. Presidente del Consiglio Messina chiede accesso agli atti

Il Presidente del Consiglio comunale di Sciacca Ignazio Messina, dopo la nota congiunta con il consigliere Calogero Bono, ha presentato richiesta di accesso agli atti alla Capitaneria di Porto Empedocle circa il parco eolico marino che, se realizzato, potrebbe portare grandi disagi alla marineria ed al turismo saccensi

Il presidente del Consiglio comunale di Sciacca, Ignazio Messina, ha presentato richiesta di accesso agli atti alla Capitaneria di Porto Empedocle, circa la concessione demaniale marittima per 30 anni richiesta dalla società Avenhexico S.r.l., la quale progetta di realizzare un parco eolico marino di 346 kmq nello specchio acqueo di fronte Porto Empedocle, a circa 10 miglia dalla costa fino ad arrivare in acque internazionali (cioè oltre 12 miglia).

Per Messina la questione riveste notevole importanza anche per la comunità saccense sotto più profili, primo su tutti per la marineria di Sciacca, che a causa della grande area interessata da parco eolico subirebbe un gravissimo danno, considerata anche la chiusura di altri tratti di mare da norme comunitarie e regionali. Ulteriori disagi si registrebbero inoltre nel settore turistico e nella salvaguardia dell’ambiente marino.