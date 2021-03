Sciacca. Parrucchiera abusiva a domicilio trovata positiva al covid: possibile che abbia contagiato i clienti

La polizia municipale di Sciacca nel gruppo delle persone positive degli ultimi giorni, ha individuato un signora che ha praticato il mestiere della parrucchiera a domicilio: si teme che i clienti possano essere stati contagiati

Gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato la signora per professione artigianale non consentita, essendo una pratica non consentita dalle normative previste dai decreti al contrasto covid, ma la preoccupazione maggiore consiste nel fatto che la signora, durante le visite a domicilio, abbia potuto contagiare alcuni clienti.