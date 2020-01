Sciacca, podismo. Domenica 2 febbraio “Trofeo Maria SS. del Soccorso”: ecco il programma

Si correrà domenica 2 febbraio a Sciacca il “Trofeo Maria SS. del Soccorso”, gara podistica che aprirà la 26a edizione del Grand Prix Sicilia della stagione 2020

La gara podistica saccense con il patrocinio del Comune di Sciacca, è inserita nel calendario nazionale della Fidal, prende il nome di 1° Trofeo Maria Santissima del Soccorso, è organizzata dall’ ASD Marathon Club Sciacca del presidente Alberto Fieramosca.

Una gara, quella di Sciacca che è un vero e proprio momento di devozione degli sportivi saccensi verso la propria patrona, da qui l’intitolazione dell’evento a “Trofeo Maria SS. del Soccorso”. Una devozione antica quattro secoli, con la città marinara che ogni anno rinnova il proprio atto di gratitudine e di devozione nei confronti di Maria Santissima del Soccorso. Lo sport, come strumento per fare conoscere le tradizioni della cittadina, le sue eccellenze, le sue tradizioni con l’atletica leggera, in particolare, deputata a promuovere il turismo sportivo.







Il GP di corsa del 2020 comprende nello specifico 11 appuntamenti che toccheranno otto delle nove province siciliane. Due le gare che si disputeranno nella provincia di Agrigento, Catania e Palermo, una ad Enna, nel siracusano, a Trapani, Caltanissetta e in provincia di Ragusa.

Le società assegnatarie del 26° GP Sicilia di corsa sono: Marathon Club Haenna, Polisportiva Atletica Bagheria, Atleticarosamaria Palma di Motechiaro, Marathon Club Sciacca, Track Club Master Caltanissetta, Correndo per Aci Acireale, Universitas Palermo e Murialdo Cefalù, Atletica Valverde, Floridia Running, 5 Torri Fiamme Cremisi Trapani e No Al Doping Ragusa.

Il primo “Trofeo Maria SS. del Soccorso” si svolgerà sul fronte a mare di Sciacca ed avrà come punto nevralgico la zona del borgo dello Stazzone, antistante l’area portuale. Sono previsti 600 partecipanti provenienti da ogni parte dell’isola. Gli atleti saranno omaggiati con t-shirt celebrativa della manifestazione, e gadget vari con un post gara “goloso”.

Questo il programma:

Ore 8.00 accoglienza atleti (presso il borgo dello stazzone);

Ore 9.30 Partenza della gara podistica.

Ore 11. 00 Premiazione (presso il borgo dello stazzone);

Il percorso gara: circuito ad anello che misura 2,5 km da ripetersi 4 volte per un totale di 10 km, con partenza e arrivo al Borgo dello Stazzone; le strade interessate sono: via Lido Esperanto, via Gaie delle Garaffe, via Mulini, Piazza Consiglio, via delle Dogane, piazza Dogana, lungomare Cristoforo Colombo, banchina San Paolo, slargo antistante la “Rocca Regina” dove sarà posizionato il giro di boa, per fare ritorno al borgo dello Stazzone, dalle stesse strade percorse in andata.

Tutte le strade che interessano l’evento saranno interdette al transito veicolare, giusta ordinanza del comando della polizia municipale di disciplina della circolazione stradale.