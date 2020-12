Sciacca. Polizia municipale sequestra 2370 euro a senegalese perché ritenuti proventi di spaccio di droga

A seguito di controlli del territorio, la polizia municipale di Sciacca ha sequestrato la somma di 2.370 euro ad un senegalese di 20 anni, perché ritenuti proventi derivanti da spaccio di droga

Il denaro, in banconote di piccolo taglio, è stato trovato a seguito di una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’ extracomunitario, già noto all’autorità giudiziaria per gravi precedenti specifici per possesso e spaccio di un droga.

Il senegalese dopo il ritrovamento dell’ingente somma di denaro, non ha saputo motivare ne come l’avesse guadagnata e neppure la provenienza, da qui l’ipotesi che presumibilmente si tratti del provento di illecite attività di spaccio. La Procura della Repubblica di Sciacca successivamente ha convalidano il sequestro.