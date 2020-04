Sciacca. Polizia Penitenziaria dona generi alimentari alla Mensa della Solidarietà

“Noi non dimentichiamo gli ultimi”, dicono dalla Polizia Penitenziaria di Sciacca

Di fronte all’emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia di COVID-19, il locale Reparto di Polizia Penitenziaria si é fatto promotore di una grande gara di solidarietà con una raccolta fondi interna in favore delle famiglie disagiate, per le quali l’emergenza non é soltanto sanitaria, ma anche economica, rischiando di ritrovarsi in condizioni di povertà estrema.

Con il contributo raccolto dalla Polizia Penitenziaria saccense dunque, ieri sono stati donati vari generi di prima necessità ed un buono per l’acquisto di carne alla “Mensa della solidarietà” in Sciacca.

“L’attenzione del locale Reparto di Polizia Penitenziaria – scrivono il Commissario Capo Aurora Monica Mirabile ed il Direttore della Casa Circondariale saccense Valerio Pappalardo – alle sofferenze dei più bisognosi, dimostra ancora una volta l’abnegazione e la costanza profusa dal Corpo di Polizia Penitenziaria che, pur nelle enormi difficoltà del momento, garantisce la quotidianità di un lavoro intenso, difficile, che richiede fermezza, equilibrio e generosa disponibilità a tutela della legalità nel rispetto della dignità e dei diritti delle persone detenute, svolgendo, oggi ancor di più di ieri, una funzione determinante, con encomiabile spirito di sacrificio, sostenendo ritmi e carichi di lavoro pesanti per la carenza di organico e le risorse insufficienti sottraendo tempo alle loro famiglie e ciononostante non dimenticando mai ‘gli ultimi’. Viva l’Italia, Viva il Corpo di Polizia Penitenziaria.”