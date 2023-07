Sciacca. Presentato lo spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea”: ecco il cast

È stato presentato questa mattina al Circolo Nautico “Il corallo” lo spettacolo teatrale “Chiamatemi Ferdinandea” scritto e diretto da Salvatore Monte

Suggestivo allestimento per questa nuova leggenda musicale omaggio alla storia dell’Isola Ferdinandea di Sciacca apparsa nel Luglio del 1831. Presente il cast ed i vari collaboratori. Lo spettacolo vedrà in scena attori, ballerini, coristi, figuranti speciali ed un folto numero di tecnici.

La location dello spettacolo è la spiaggia di Contrada Muciare oggetto, in questi giorni, di imponenti operazioni di pulizia dopo la terribile alluvione che colpì la città di Sciacca nel novembre del 2016. Quattro giornate, dal 3 al 6 Agosto, che vedranno l’allestimento in spiaggia di questa nuova opera teatrale che , come ormai avviene annualmente con gli spettacoli di Monte, tende a trasformare in palcoscenici naturali anche luoghi della nostra città che meritano maggiore attenzione.

Numerosa la squadra che sostiene il progetto e che vede impegnati gli Attori

o MICHELE CIRAFISI

o ANNALIA MISURACA

o CALOGERO CIRAFISI

o GIOVANNI GIGLIO

o VINCENZO TURTURICI

o ELINA SALOMONE

o CALOGERO BALDASSANO

o TIZIANA MARINO

o LEONARDO DI VITA

o GABRIELE FAZIO

o FRANCESCA BONIFACIO

o RICCARDO PLAIA

o LUDOVICA PIAZZA

o VINCENZO BONGIOVI

o FRANCESCO SCLAFANI

o GIORGIA CIPOLLINA

o BALDO BONO

o ALESSIA LA BELLA

o DOMENICO VERNAGALLO

o GIULIA MILANESE

o RICCARDO GRISAFI

o MATTHIAS GALLUZZO

o BALDO CAVATAIO

o LUIGI SCLAFANI

o ASIA TUTINO

o ALESSANDRO TUTINO

I SOLISTI

HELENA DIMINO – NICOLE DIMINO – VALENTINA RECCA – AURORA CATANZARO – MARIA PIA SCOTTI – LEONARDO VINCI – CALOGERO SOLDANO – ALESSIO TURTURICI – ELITA MANNONE – ACCURSIO TAORMINA- FEDERICO LUPI – GIORGIA PAIOTTA.

I CORISTI

CALOGERO VERDE – ETTORE TUTINO – ANTONINO MANDRACCHIA – CALOGERO MAROTTA – MAURIZIO PARISI – NINO TURTURICI – MARIA PAOLA MAGGIO – LAURA CIACCIO – MARIA LUISA FAZIO – ROSANNA BENTIVEGNA – SINA MONASTERO – ELENA GUARDINO – ANNA PIANTERI – SINA PIAZZA –

I FIGURANTI SPECIALI

DANIELE RUSSO – VALERIA MONTALBANO – ELISA PAIOTTA – CHIARA LA ROCCA – SEPHORA CIACCIO – EFRIDE CIACCIO

LA VOCE NARRANTE DELL’OUVERTURE, SCRITTA DALL’AUTORE SACCENSE LORENZO RASO, E’ DELL’ATTRICE BARBARA TABITA

o COREOGRAFIE – CALOGERO DIMINO & ALESSIO TURTURICI

o DIREZIONE ORGANIZZATIVA – CONSUELO CIACCIO

o DIREZIONE ARTISTICA – ALFONSINA PUSATERI

o DIREZIONE DI SCENA – ANGELA FAZIO

o COORDINAMENTO DEI QUADRI SCENICI – VALERIA FRISCIA

o SUPPORTO AL CAST – DANIELE CARRUBBA

o COSTUMI – LOREDANA GUARDINO – SINA VALENTI

o ABITI SPECIALI – DORA MONTE

o DIREZIONE DEL CORO – RICCARDO PLAIA

o REGISTRAZIONI – FRANCESCO BARBATA

o MACCHINISTA DI SCENA – GIUSEPPE FAZIO E AMINDORE AMBROSETTI

o ARREDI FLOREALI – GULOTTA GARDEN CENTER

o SCULTURE IN CERAMICA – GASPARE PATTI

o ILLUMINOTECNICA – IPPOLITO VENTURIERI

o SERVICE AUDIO LUCI – MARIO CHIARELLO

o EFFETTI SPECIALI – LUIGI INTRAVAIA

o DECORAZIONI ARTISTICE – MIMMO MIGLIORE

o SUPPORTO SCENOGRAFICO – LA ROSA FIREWORKS

o SUPPORTO TECNICO – NICOLO’ FAZIO E VANESSA SABELLA

o SUPPORTO SCENICO – ROSY SIGNORINO E JHOARA MANNONE

o ULTERIORE SUPPORTO: ANTONINO MESSINA

o CONSULENZA LEGALE – STUDIO SALADINO BIVONA

o CONSULENZA TECNICA – STUDIO LOMBARDO

o ASSITENZA PROGETTUALE: MARIA GRAZIA DI MATTEO

o CONSULENZA STORICA – ANTONELLO LICATA

o CONSULENZA OPERATIVA – CARLO CARUSO

o CONSULENZA ORGANIZZATIVA – MICHELANGELO GRAFFEO

o ALLESTIMENTO E REGIA SALVATORE MONTE

LA MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO E’ DEDICATA ALLA MEMORIA DEL POETA SACCENSE VINCENZO LICATA

Lo spettacolo è anticipato da un convegno che sarà celebrato nella giornata di sabato 29 luglio alle ore 20:30 nei locali della lega navale di Sciacca e che proverà a sviscerare altri aspetti legati all’isola.

La compagnia ringrazia anche la “Diamond srl” per aver autorizzato i passaggi pedonali per il pubblico che prenderà posto in spiaggia.

Sarà allestita una platea da 500 posti direttamente in spiaggia. È già attiva la prevendita dei biglietti; chiunque può contattare il numero 376 1611612