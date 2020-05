Questa notte, a cavallo tra domenica 3 e lunedì 4 maggio, ci sarà il primo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione del territorio comunale di Sciacca

Si inizierà come sempre dal centro cittadino, per proseguire nei prossimi giorni in tutte le altre zone. Il primo intervento è stato programmato nel quartiere di San Michele, nel centro storico, alla Marina e allo Stazzone.