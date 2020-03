Sciacca. Raccolta Rifiuti: “Fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti vanno nell’indifferenziata”

Il Settore Ecologia del Comune di Sciacca ha diramato un avviso ai cittadini riguardante l’operatività del centro di raccolta di contrada Perriera; le raccomandazioni sulla differenziazione di fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti; il servizio di raccolta per i cittadini risultati positivi o posti in quarantena

Ecco di seguito il testo nella sua interezza (essendo ogni parte importante), e in allegato un documento dell’Istituto Superiore della Sanità.

A TUTTI I CITTADINI

Nel ribadire che è severamente vietato uscire se non per i casi di estrema necessità, si invitano i cittadini a recarsi presso Centro Di Raccolta Comunale di contrada Perriera solo se strettamente necessario.

In tal caso si rappresenta che è assolutamente vietato assembramenti ed è imposto il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

AI CITTADINI NON POSITIVI AL TAMPONE E NON IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure di conferimento secondo l’eco-calendario in vigore, non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo i fazzoletti o i rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Inoltre, per irifiuti indifferenziati, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza dei sacchetti.

Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o, se presenti, gettarli negli appositi cassonetticondominiali).

AI CITTADINI RISULTATI POSITIVI AL TAMPONE E IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Per le abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata deve essere interrotta e pertanto, tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza.

Si raccomanda di:

chiudere bene i sacchi utilizzando guanti mono uso;

non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;

evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;

smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente.

Per i cittadini risultati positivi o in quarantena obbligatoria al fine di stabilire le modalità di ritiro, dovranno contattare il Gestore del Servizio di Raccolta dei Rifiuti ai seguenti numeri 0922-591123 (SEA Srl) o 0925-992226 (BONO SLP Srl).