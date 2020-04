Sciacca. Raccolti 7.448 euro “pro bimbi” per comprare pannolini e omogeneizzati a famiglie bisognose

La raccolta “Diamo una mano alle famiglie in difficoltà” è stata lanciata una settimana fa per rispondere alla richiesta d’aiuto di famiglie con problemi economici

L’iniziativa promossa dal Comune di Sciacca assieme ai Pediatri, ai Farmacisti, alla Protezione Civile, mira a dare sollievo a quelle famiglie che non possono acquistare prodotti per neonati e bambini come: latte in polvere, soluzione reidratante, spray nasale cortisonico, tachipirina, disinfettanti galenici, omogeneizzati e pannolini.

Si erano già raccolti 2.710 euro, che si vanno a sommare ai 4.738 euro di donazioni arrivati negli ultimi giorni, portando il totale a 7.448 euro.

Tra i donatori figurano associazioni, enti e semplici cittadini, ognuno secondo le proprie possibilità, da un minimo di 10 a un massimo di 2.500 euro, questi ultimi donati da un saccense che lavora al nord.

L’IBAN per le donazioni è il seguente:

IT 60 M 02008 83175 000105889839

Nella causale deve essere scritto:

COVID-19 DONAZIONE PRO BIMBI

Sul sito del Comune il resoconto, ad oggi, delle donazioni.