Sciacca, Randagismo. Milioti e Bono: “Dopo Mandracchia solo fallimenti e incapacità”

I Consiglieri Comunali di Centro-Destra tornano a farsi voce delle centinaia di segnalazioni dei cittadini che giornalmente vivono il problema del randagismo a Sciacca: “Sindaco, ci vergognamo per lei”

“Non si contano più le segnalazioni di cittadini , consiglieri comunali ,associazioni che giornalmente vivono una situazione di disagio per la presenza di randagi che seminano il panico in ogni parte della città. In questo caso la segnalazione arriva da residenti della Via dei Limoni”. A dIrlo oggi i consiglieri d’opposizione di Centro-Destra Calogero Bono e Giuseppe Milioti.



“Svariati solleciti, inviti e diffide sono state fatte durante questa consiliatura dai sottoscrittori di questa ennesima nota .

Negli inviti fatti all’amministrazione diversi gli interrogativi posti che come spesso capita rimangono senza risposta e ci fanno vergognare per Lei caro Sindaco di fronte alle richieste pressanti dei cittadini. In questi anni abbiamo, non solo noi , evidenziato anche con numeri alla mano ciò che questa amministrazione non ha fatto per limitare i danni quasi fregandosene .



E pure la nostra città ha subito un effetto mediatico devastante per la strage dei cani di contrada Muciare .

Più assessori si sono succeduti dopo l’ex assessore Mandracchia ma quello slancio che sperava di raggiungere il Sindaco non è mai arrivato, solo ed esclusivamente ritardi e fallimenti uno dietro l’altro posti in essere da una evidente incapacità amministrativa certificata dalla acclarata e dichiarata illegittimità anche di atti come la delibera LAV. Oggi dopo tutto si continua a navigare a vista come se il problema fosse risolto si continua a percorrere la strada del non fare o del forse è ancora presto per occuparsene mentre la situazione continua a degenerare e non mi risulta che il Sindaco nella sua qualità di massima autorità sanitaria e responsabile dell’incolumità dei cittadini abbia intrapreso delle azioni per arginare il problema.

Non ci svegliamo la mattina pensando di denunciare l’inerzia di questa amministrazione ma I fatti e non le chiacchiere dicono con certezza che questa amministrazione continua a procedere in retromarcia su questo come su tutte le questioni più importanti”.