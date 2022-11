Sciacca. Riapre l’ambulatorio veterinario: riprendono la microchippatura e sterilizzazioni gratuite di cani e gatti

Riapre l’ambulatorio veterinario comunale di Sciacca dopo che sono stati ultimati le opere di ripristino dei locali siti nell’edificio dell’ex mattatoio

Ne dà comunicazione l’assessore al Randagismo e ai Diritti degli Animali Agnese Sinagra dopo un sopralluogo congiunto con l’Asp nella struttura di San Michele oggetto, dallo scorso ottobre, di lavori fatti eseguire dall’Amministrazione comunale per eliminare le infiltrazioni d’acqua provocate dalle piogge.

“I locali – spiega l’assessore Sinagra – sono stati sistemati, adeguati e ripuliti e oggi stesso è ripresa l’attività sanitaria con il personale dell’ufficio veterinario dell’Asp di Sciacca,”.

Questi i giorni in cui è possibile usufruire dei servizi sanitari.

Il lunedì è prevista la microchippatura dei cani.

Il venerdì è la giornata dedicata alle sterilizzazioni dei cani (prossimamente si farà anche quella dei gatti).

I servizi sono completamente gratuiti per i possessori con ISEE basso e per i disabili.

L’assessore Agnese Sinagra ricorda a questo proposito la recente ordinanza per la prevenzione del randagismo emessa a inizio del mese dal sindaco Fabio Termine. Il provvedimento ordina, tra l’altro, a tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all’identificazione e all’iscrizione degli animali all’Anagrafe canina entro il 31 dicembre, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 2022. In caso di inadempienza, sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da 25 a 500 euro (salvo che la violazione non costituisca reato penale).