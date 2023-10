Sciacca. Ricorso di Ignazio Messina contro l’elezione a sindaco di Fabio Termine: il Cga rinvia l’udienza

È passato quasi un anno e mezzo, ma sul ricorso presentato da Ignazio Messina contro l’elezione a sindaco di Fabio Termine non si intravede la fine: oggi il Cga ha rinviato l’udienza senza fissare la nuova data

La tanto attesa udienza, almeno per la parte messiniana, del ricorso sulla contestata elezione a Sindaco di Fabio Termine è stata rinviata senza una nuova data fissata, forse di alcune settimane, ma potrebbe trattarsi anche di qualche mese. Questa mattina a Palermo, infatti, dinnanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nell’udienza prevista sul ricorso elettorale presentato dal candidato Ignazio Messina contro il risultato elettorale del primo turno conseguito da Fabio Termine, Il giudice, chiamato a pronunciarsi, ascoltate le difese delle due parti, si è riservato la decisione prendendo tempo ed ha rinviato la sentenza. La telenovela iniziata dinnanzi al Tar, che in primo grado ha respinto il ricorso, dunque avrà almeno un’altra puntata.