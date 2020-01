Sciacca. Rifiuti, domani 8 gennaio sospesa la raccolta dell’umido: anno nuovo problemi vecchi

Domani, mercoledì 8 gennaio. la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani è ancora sospesa a causa dell’impossibilità di conferire nell’impianto di compostaggio

A comunicarlo è l’Ufficio Ecologia del Comune di Sciacca, che chiede pertanto la collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività imprenditoriali. Nel giorno di sospensione del servizio, non si debbono uscire i mastelli dei rifiuti con la frazione organica, e non si deve neanche conferire la frazione umida dentro i cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta.