Sciacca. Rifiuti, domani sospeso il turno dell’indifferenziato nell’area del porta a porta, ci sarà il servizio di ecobus

Sospeso domani, giovedì 10 settembre 2020, il servizio di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani nell’area servita dal sistema porta a porta, a causa dell’impossibilità a conferire

Si invitano, pertanto, i cittadini a non uscire i mastelli. Nelle zone non servite dal porta a porta, è assicurato il servizio di ecobus nei punti di raccolta.

Si ricorda che, secondo le modalità di raccolta del Comune di Sciacca, la frazione indifferenziata è ridotta al massimo. Possono essere infatti riciclati nella “frazione secca multi materiale differenziata” (purché svuotati da qualsiasi traccia di residuo umido/organico) piatti, bicchieri, cannucce, posate, stoviglie monouso.

Questo l’elenco dei rifiuti non riciclabili: accendini monouso, CD e DVD, chewing gum, cotton fioc, mozziconi di sigarette, nastro adesivo, penne a sfera, pennarelli, evidenziatori, rasoi usa e getta, spazzolini da denti, mascherine monouso, cerotti per medicazioni, guanti in lattice monouso, garze da medicazione.

Pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, dischetti struccanti, se non compostabili, sono ritirati giornalmente all’interno di sacchetti separati e collocati vicino al mastello.