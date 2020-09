Sciacca. Rifiuti, è caos, niente raccolta dell’umido, ma il Comune alle ore 11 avvisa che è solo un ritardo

L’amministrazione comunale di Sciacca riesce a superare qualsiasi limite della decenza, quando si pensa di avere toccato il fondo ci si accorge che il baratro è ancora più profondo



Questa mattina il servizio di raccolta dell’umido non è stato effettuato e l’amministrazione comunale non ha avuto neanche la decenza di avvisare i cittadini. Al disguido di oggi, si aggiunge il mancato ritiro dell’umido in molte zone della città verificatosi sabato scorso.

Poi alle 11 arriva un comunicato dell’assessore Bacchi, che assicura che il ritiro avverrà ma in ritardo. Vedremo!

Un solo commento: inqualificabili.

Il primo oggi ad intervenire è stato il consigliere comunale Silvio Caracappa: “Una città sporca ed in preda all’improvvisazione più totale. Non è più tollerabile tale situazione e la cittadinanza non può continuare ad essere mortificata da un ‘Amministrazione che dimostra assoluta incapacità totale nella gestione rifiuti. I cittadini stamattina si sono ritrovati l’ umido dietro la porta senza che nessuno lo ritirasse, adesso anche la beffa della mancata comunicazione per cui l’unica cosa da fare per le famiglie è riscendere a ritirare i sacchetti e metterli mi chiedo e chiedo all’amministrazione dove?!!!



Un film visto e rivisto che puntualmente si ripete!

È arrivato il momento che qualcuno paghi ed invito il Sindaco ad intervenire con estrema urgenza già nella giornata di oggi e revocare l’incarico ad un Assessore che durante l’estate ha brillato solo per totale incapacità nella gestione generale del tema.

La nostra città già parecchio sporca non può avere il volto alterato da sacchetti e da odori piuttosto pesanti. Mi aspetto dal Sindaco un segnale importante nelle prossime ore nel rispetto dei cittadini tutti!”.