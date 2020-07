Sciacca. Rifiuti, Mandracchia: “Dopo 3 anni Valenti si pone domande, ma lei di chi si è fidata in questi anni?”

Il consigliere Mandracchia a gamba tesa interviene sulla questione rifiuti notando come il sindaco Valenti si comporti ancora con l’inadeguatezza dei primi giorni di mandato, malgrado abbia cambiato 4 assessori al ramo in 3 anni e, secondo il consigliere, non si sia mai fidata di Mandracchia preferendo “esperti esterni”, probabilmente riferito all’ex presidente Sogeir Vincenzo Marinello



“In queste settimane – scrive Mandeacchia – abbiamo ascoltato il Sindaco sulla vicenda dei rifiuti, nelle interviste il primo cittadino si chiede tanti perché, vuole sapere, vuole capire.

E’ singolare che colei che dovrebbe darci delle risposte si pone ancora oggi delle domande, sono passati tre anni di sindacatura ed è come se fosse stata appena eletta.

Il Sindaco spieghi prima di tutto: perché gli assessori con la delega ai rifiuti, considerato il suo interim, in tre anni sono stati quattro?



Altra osservazione riguarda la mancanza di fiducia in chi l’aveva avvisata, per tempo, sulla questione rifiuti ottenendo una risposta freddissima: “ mi fido di chi ha grande competenza nel mondo dei rifiuti ”. Perché si fida di esterni e non di coloro che ci hanno messo la faccia e hanno combattuto un sistema che oggi dimostra tutte le sue lacune?

Chi ha grande competenza nel mondo dei rifiuti ha gestito ingenti risorse per sensibilizzare la cittadinanza alla differenziata, nel momento in cui ciò è avvenuto l’impianto di Santa Maria non è stato in grado di ricevere la ingente quantità di umido e la discarica di Salinella si è saturata, grazie anche al ricevimento di sovvalli provenienti da soggetti non soci. Ampliamenti annunciati da anni, resi esecutivi solo dopo la tirata di orecchie dell’Assessore regionale Pierobon. L’ampliamento della Vasca V5 era stato dichiarato non finanziabile eppure millantavano certezze.

Perché tanta sensibilizzazione, lautamente pagata, e gli impianti obsoleti, non in grado di reggere una vera differenziata? L’importante era avere la fiducia del primo cittadino e chiedere l’allontanamento di coloro che sottolineavano le assurdità.

Nel 2019 la Tari non ha subito aumento. Sarebbe stato corretto e onesti intellettualmente spiegare il perché.

Nel luglio 2018 si è presentata l’opportunità di aderire alla campagna mobile autorizzata dalla Regione Siciliana, il Comune ha aderito, atto Dirigenziale con visto politico dell’Assessore e non del Sindaco che riteneva la procedura troppo vantaggiosa e pertanto a rischio inganno.

Bene, il Comune ha ottenuto un risparmio di euro 108.947,08 per il 2018 e di euro 397.810,05 per il 2019. Perché per il 2020 la campagna mobile non è stata attuata?

Perché chiedere ad altri quando si è presenti nella SRR e nel Comitato di Gestione della Sogeir Impianti?

La problematica rifiuti oggi affligge la comunità Saccense e non è da ascrivere a tutti i Comuni del territorio, qualcuno si chieda il perché?”,