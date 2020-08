Sciacca. Rifiuti, salta anche il turno di domani in centro, ecobus in funzione nelle aree bonificate

Sospeso il turno di domani, venerdì 7 agosto 2020, della raccolta del “secco differenziato multimateriale“ dei rifiuti solidi urbani nel centro urbano coperto dal servizio porta a porta

La raccolta non potrà essere effettuata – spiega l’assessore Michele Bacchi – per l’impossibilità delle imprese che gestiscono il servizio di utilizzare gli auto compattatori, in quanto ancora pieni, per le difficoltà – che sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa – di indisponibilità di impianti e di discariche dove smaltire i rifiuti raccolti.

Situazione diversa nell’area periferica dove saranno collocati gli ecobus mobili per il conferimento dei rifiuti negli orari previsti dall’ordinanza del sindaco. Gli ecobus – informa l’assessore Bacchi – saranno domani collocati nei siti ripuliti da rifiuti selvaggiamente abbandonati, ovvero: le località Lumia, Scunchipani e Bordea, nei pressi di un mobilificio (oggi è stata ripulita anche l’area nei pressi dell’ospedale di contrada Seniazza).

Si chiede la massima collaborazione dei cittadini.

Nel giorno di sospensione del servizio non si dovranno uscire i mastelli dei rifiuti.