Sciacca. Ripristino Centro Medico Legale Inps, Cisl esprime soddisfazione

Il Segretario della Cisl di Sciacca Raimondo Brucculeri interviene sul caso del Centro Medico legale dell’Inps di Sciacca

“La Cisl di Sciacca esprime grande soddisfazione per il ripristino del Centro medico legale dell’Inps di Sciacca e della contemporanea prossima consegna dei locali individuati all’interno del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Con Deliberazione CdA n. 91 dell’Inps (di prossima pubblicazione) a firma del Presidente Pasquale Tridico è stato ripristinato e posto rimedio alla irrazionale scelta voluta dall’ex Presidente Tito Boeri che con determinazione n. 150/2018 aveva soppresso, tra le altre, anche l’Unità Operative Semplici Territoriali (UOST) di Sciacca.

Non si poteva in modo categorico pensare o acconsentire che la notevole attività medico legale venisse svolta presso la sede di Agrigento, in quanto era ed è inammissibile, che cittadini appartenenti alla c.d categoria “fragile” e a rischio elevato, fossero sottoposti a gravi disagi per essere costretti a spostarsi per centinaia di chilometri ed esposti ad un rischio maggiore di contrarre il coronavirus in pieno periodo di pandemia.



La Cisl di Sciacca ringrazia tutti coloro che si sono spesi per porre rimedio al tentativo di depotenziare il territorio saccense; un ringraziamento in misura minore va anche a coloro che si sono limitati a manifestare il loro dissenso solo inviando un comunicato stampa.

Un ringraziamento doveroso va al commissario straordinario ASP di Agrigento, dott. Mario Zappia, che si è prodigato a mettere a disposizione in comodato d’uso gli ambulatori per le visite mediche all’interno del presidio

ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Un grazie al Senatore Rino Marinello per aver sostenuto e perorato il ripristino e la riapertura dell’Unità Operative Semplice medico legali (UOS) di Sciacca al Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Un ringraziamento va rivolto anche a tutti Sindaci dell’hinterland saccense e alla deputazione regionale e nazionale di tutti gli schieramenti politici per l’apporto dato al nostro territorio. Un grazie anche alla mia organizzazione nazionale e territoriale per l’interessamento presso gli organi preposti. Tante forze Istituzionali e Sociali si sono prodigate alla risoluzione di questa problematica.

La CISL di Sciacca si auspica che la stessa determinazione e unità d’intendi possa essere messa in atto per la risoluzione di altre problematiche del territorio, a tutt’oggi penalizzato e mortificato, una per tutte la questione

“Terme di Sciacca”. La sinergia tra istituzioni e parti sociali, a prescindere dagli schieramenti politici, è l’unico modo per dare voce e forza al nostro territorio e risolverne i problemi”.