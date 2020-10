Sciacca. Salgano a 44 i contagi da Covid: ci sono 4 nuovi infettati e il sindaco ha chiuso l’ufficio di Gabinetto

Sciacca continua ad avere il triste primato di essere la città più colpita dal coronovirus della provincia di Agrigento: nelle ultime ore ci sono stati 4 nuovi malati che portano il totale a 44

Sono 44 dunque le persona contagiate dal coronavirs nelle città ex termale, oltre a un centinaio di persone in isolamento in attesa dell’esito del tampone. I nuovi casi riguardano due di età compresa dai 55 ai 60 anni, gli altri due sono due giovani tra 25 e i 30 anni.

Una situazione preoccupante, tanto che il sindaco Francesca Valenti, ha chiuso temporaneamente l’ufficio di Gabinetto a causa di un caso un sospetto di positività che riguarderebbe un familiare che lavora in questo ufficio.

Per dovere di cronaca occorre ricordare che a Sciacca oltre ai contagiati c’è stato anche il decesso di una 68enne che era stata ricoverata nel reparto Terapia intensiva dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Altro dato preoccupante è che mentre crescono i contagiati, dall’inizio di questa seconda ondata di pandemia, non si sono registrati guariti, a meno che non siano stati resi noti.