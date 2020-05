Sciacca. Santangelo: “Piazzetta storico campanaro S. Michele nel degrado, divenuto discarica spazzatura”

I consiglieri al Comune di Sciacca Carmela Santangelo, Salvatore Monte e Silvio Caracappa denunciano lo stato di abbandono ed in balia del degrado di cui è ormai preda la zona intorno allo storico campanaro di San Michele

“Nonostante i continui solleciti e segnalazioni, – i tre di consiglieri comunali – a tutela della salute pubblica e del rispetto delle norme vigenti, rappresentano ulteriormente il degrado che caratterizza la zona intorno allo storico campanaro di San Michele”.

“Invece di provvedere tempestivamente alla riqualificazione di quest’angolo – scrivono Santangelo Monte e Caracappa – dal quale si ha una vista particolare sul centro storico del paese si continua a consentire che la zona sia luogo ove depositare, in disprezzo di ogni disposizione comunale e sanitaria, sacchetti di immondizia di umido e indifferenziata favorendo così una presenza pericolosa di ratti e di animali di altro genere. Aggiungasi che proprio accanto a detto angolo trovasi un’antica scalinata che viene percorsa dai bambini che frequentano le lezioni di catechismo. La situazione è diventata insostenibile per cui richiediamo un pronto ed immediato intervento con il posizionamento di telecamera di sorveglianza con annessa registrazione al fine di punire i trasgressori nonché l’immediata pulizia e disinfestazione dell’intera zona”.



“Chiediamo, altresì, – concludono i consiglieri di opposizione – dopo gli opportuni e necessari interventi una riqualificazione di quell’angolo come “luogo”, per i turisti, da cui affacciarsi per la vista di una antica zona non trascurabile del paese. Detto intervento oltre che assumere il carattere di salvaguardia ambientale e sanitaria assume un significato ben più profondo che riguarda l’amore per la propria città. Si rimane in attesa di un immediata e tempestiva risoluzione del problema segnalato”.