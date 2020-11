Sciacca. Sara Camporesi vince il Challenge Fotografico “LIFE is change” in memoria di Fabrizio Piro

“La foto, che ha chiari riferimenti al periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, ha messo sin da subito d’accordo la giuria”

E’ la fotografa romagnola Sara Camporesi la vincitrice del Challenge fotografico instagram “LIFE is change” indetto quest’anno come unica iniziativa del progetto LIFE dagli amici e familiari di Fabrizio Piro,a cui è dedicato il progetto, dal club fotografico amatoriale L’AltraSciacca Foto e dalla community instagram Igers Agrigento.

La foto, che ha chiari riferimenti al periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, ha messo sin da subito d’accordo la giuria, composta da Antonella Russo – moglie di Fabrizio Piro e ideatrice del progetto LIFE, Riccardo Catagnano – creative director e amico di Fabrizio, Antonella Giovinco – fondatrice e Local Manager di Igers Agrigento e Nino Sabella – regista.



L’autrice della foto ha saputo interpretare in maniera originale il tema proposto e ha utilizzato una buona tecnica compositiva, riuscendo ad esprimere in modo chiaro il desiderio di partire ma anche di ripartire. Lo scatto ferma in un istante immobile un viaggio, un movimento, un cambiamento di luogo e d’animo.

“Siamo felici di questa rinnovata collaborazione con L’Altra Sciacca e il progetto LIFE: segno di continuità in un periodo di grandi cambiamenti – dice Antonella Giovinco di Igers_Agrigento – La foto vincitrice ben rappresenta il cambiamento nelle nostre vite, che corre come quel treno sfreccia nelle campagne: ci sorprende immobili a contemplarlo e nel frattempo ci attraversa, delineando a chiaroscuri i segni del tempo che ci portiamo addosso”.

Alla vincitrice va il premio consistente nell’esposizione dell’opera nella prossima edizione della mostra LIFE ed un ricordo in ceramica di Sciacca quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto.

Lo staff si ritiene soddisfatto per l’edizione di quest’anno che ,seppur abbia risentito di un grande ridimensionamento , ha comunque avuto un discreto successo e ha deciso di proclamare la fotografa vincitrice nella giornata odierna, ricordando il 44mo compleanno di Fabrizio.

L’appuntamento adesso è al prossimo anno con la speranza che il “cambiamento” , scelto come tema quest’anno, possa risolvere positivamente l’emergenza sanitaria in corso.