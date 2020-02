Sciacca, scherma. Weekend di soddisfazioni per la Discobolo: Savona e Mantegna “tornano” e convincono

Doppia trasferta per la società sportiva il Discobolo Sciacca, un weekend con il ritorno in pedana di due tiratrici che tanto hanno dato e ancora riescono a dare al Sodalizio Sportivo saccense guidato da Pippo Vullo.

Stiamo parlando di Marina Savona che tornata in pedana dopo 5 anni di assenza dalle competizioni agonistiche, si rimette in discussione confrontandosi in una gara Master a Terni, nella 4^ Tappa Nazionale del Circuito Master di Sciabola Femminile, e sulle pedane del “palatennistavolo De Santis” trova la vittoria su un’altra veterana Valeria Mangiucca, atleta di casa, battendola in finale 10/8. Percorso netto per l’atleta del Discobolo, girone da sette tiratrici sei vittorie, due dirette nette e finale tiratissima, passata in svantaggio non ha mai mollato, ci ha creduto fino alla fine, nella parte finale del match ha tirato fuori grinta e determinazione che le hanno permesso di ribaltare la situazione da meno due a più due e aggiudicarsi la prova.







Nella giornata di sabato a Roma sulle pedane del “PalaBocce dell’Eur Torrino Romano” è andata in scena la Prova di Circuito Europeo under 23, presenti Carolyn Frenna e Siria Mantegna, quest’ultima ormai lontana dalle competizioni agonistiche. Le due atlete saccensi nella classifica finale chiudono con un 24 posto per Siria Mantegna, mentre la giovanissima Frenna esce dal tabellone dei 32 e chiude al 33 posto.

“Un weekwnd positivo, divertente e per certi aspetti una sorta di tuffo nel passato, questa è stata la mia impressione in questo fine settimana, ho provato un immensa gioia rivedere in pedana la grintosa Siria Mantegna, che tutto sommato essendo fuori dalle competizioni agonistiche e non avendo continuità ha venduto molto cara la pelle, mostrando tutto il suo talento, peccato aver smesso così giovane, avrebbe e può ancora dare alla scherma di alto livello, ma sono scelte di vita in cui nessuno può sindacare. Sotto tono la giovanissima Frenna, alterna momenti di alta classe in momenti di confusione che gli sono fatali, credo che sia complice l’età adolescenziale, vedremo cosa succederà più avanti. Eccezionale invece il risultato di Marina Savona, torna, convince e si aggiudica la 4^ prova master, speriamo sia l’inizio di un nuovo percorso e spero che sia anche contagioso per altre che ormai hanno smesso da tempo, magari un ritorno di Lia Vitrano, atleta che mi ha regalato nel 1992 la prima affermazione regionale e anche nazionale, incrociamo le dita e cerchiamo di creare movimento intorno a questo meraviglioso sport”. Questo il commento del tecnico Pippo Vullo.