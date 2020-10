Sciacca. Scomparso 80enne: avviate ricerche in zona Ospedale

L’auto dell’anziano è stata ritrovata nel parcheggio dell’Ospedale Giovanni Paolo II, per questo le forze dell’ordine ed i volontari stanno battendo palmo a palmo la zona nella speranza di trovarlo

Si era recato ieri all’Ospedale saccense per cause ancora non chiarite, ma non è più tornato a casa. E’ scomparso così da quasi 24 ore Andrea Craparo di 80 anni di Sciacca. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’anziano dalla scorsa notte, ma l’unico indizio finora ritrovato è la sua auto parcheggiata poco distante dal Giovanni Paolo II.

Da ulteriori indagini sarebbe anche emerso che l’80enne avrebbe effettivamente tentato di entrare in ospedale, ma pare che l’ingresso gli sia stato negato poiché non indossava la mascherina.

Nient’altro si sa al momento dell’uomo per le cui ricerche si sta mettendo in moto anche la Protezione civile comunale. Per ovvi motivi le ricerche, già da questa mattina, stanno interessando i dintorni dell’ospedale di Sciacca.