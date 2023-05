Sciacca. Scontro frontale tra due auto sulla SS115: muore una donna e tre i feriti

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri nei pressi di Sciacca, nello scontro tra due auto, una donna è deceduto e tre persone sono rimaste ferite

È accaduto sulla statale 115, in località Bordea, alle porte del centro abitato di Sciacca (Ag). Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Jeep Renegade che procedeva verso Sciacca e un’Opel Corsa che viaggiava in direzione Menfi con tre persone a bordo, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Nel terribile impatto, una donna di Salaparuta, che viaggiava sul sedile posteriore sulla’Opel è deceduta e le altre due persone sono rimaste ferite, così come il conducente del Suv.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e gli uomini del 118 che non hanno potuto fare nulla per la donna se non costatarne il decesso, hanno trasferito i tre feriti al vicino ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. I rilievi sono stati eseguiti dalla agenti della Polizia ed i carabinieri.