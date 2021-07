Sciacca. Scontro tra due auto nella notte: nove giovani rimangono feriti

Due auto con nove giovani a bordo nella notte si sono scontrate, tutti feriti ma in modo lieve

È accaduto nella notte appena trascorsa, in via Lanza del quartiere Perriera, a Sciacca. Secondo una prima ricostruzione, una Ford Ka con a bordo 5 persone, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Punto sulla viaggiavano quattro giovani. Lo scontro è stato violento e gli occupanti delle due vetture sono rimasti feriti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118, che hanno trasportato i nove feriti al pronto soccorso dell’ospedale GioVanni Paolo II. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidete sono condotte dai carabinieri, che stanno valutando l’eventuale uso di alcol o stupefacenti, da parte dei giovani.