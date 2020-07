Sciacca. Scontro tra due auto sulla SS 115: tre i feriti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato nei pressi di Sciacca, nello scontro tra due vetture, tre persone sono rimaste ferite



È accaduto nel primo pomeriggio sulla SS 115 nei pressi della località Bordea, a Sciacca. Secondo una prima ricostruzione, una Pegeout RCZ, per cause in corso di accertamenti, si è scontata con una Fiat Panda. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite e per tirarle fuori dagli abitacoli sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Giovanni Paolo II della città. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dalla polizia.