Sciacca. Scuola Sant’Agostino senza riscaldamenti e bimbi in classe con giubbotti: “Sindaco chieda scusa”

Sul tema intervengono a gamba tesa i consiglieri Giuseppe Milioti e Calogero Bono: “Sindaco Valenti e assessore Mondino chiedano scusa”

“Continua il walzer delle inefficienze targate amministrazione Valenti , siamo arrivati all’11/01/2020 e alcuni genitori ci segnalano che la scuola Sant’Agostino è senza riscaldamenti con i bambini costretti a strare in classe con i giubbotti. E’ inconcepibile che il Sindaco e l’assessore al ramo prima che arrivava il freddo non abbia attenzionato la problematica .

La mancanza di programmazione di questa amministrazione è un limite che abbiamo riscontrato in più occasioni, non solo sul tema dell’edilizia scolastica”. Era forse necessario che arrivasse il grande freddo per ricordarsi che anche in Sicilia esiste l’inverno e che i nostri bambini hanno bisogno di aule accoglienti e adeguatamente riscaldate ? È mai possibile che il monitoraggio delle aule per vedere dove funziona il riscaldamento e dove no, si debba fare in pieno gennaio anziché programmare tali interventi ben prima che arrivino i mesi freddi dell’anno ? Era davvero necessario che qualcuno dei genitori manifestasse il loro disagio e la loro indignazione per una condizione vergognosa in cui sono costretti ad operare alunni ed insegnanti perché l’amministrazione comunale magari si ricordasse di effettuare un monitoraggio sulle aule ?







In qualunque contesto normale un Sindaco e l’assessore competente dovrebbero chiedere scusa.

Pretendiamo un’assunzione di responsabilità da parte del Sindaco e dell’assessore al ramo per una negligenza ed una inefficienza clamorosa, nello stesso tempo gli chiediamo di attivarsi a stretto giro già in questo fine settimana per garantire già da giorno 13/1/2020 il funzionamento dei riscaldamenti in questa scuola ma se il caso anche in altre strutture scolastiche qualora non l’avessero fatto”.