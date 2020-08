Sciacca. Sequestrati 350 ricci di mare, multati di 3mila euro due sub: un 39enne ed un 15enne

I ricci sono stati tutti rigettati in mare, le attrezzature dei due sub sono state sequestrate: a beccare i due sono stati dei cittadini che hanno subito chiamato la Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Sciacca, ha sequestrato ben 350 ricci di mare pescati di frodo in località Lido a Sciacca.

Beccati – grazie alla segnalazione di alcuni cittadini – i due sub sportivi autori della “fruttuosa pesca”, si tratta di due saccensi rispettivamente di 39 e 15 anni a cui sono state contestate violazioni amministrative fino a 3.000 euro per aver pescato un quantitativo di ricci superiore a 50 esemplari, così come previsto dalla normativa nazionale, oltre che l’uso di apparecchi di respirazione subacquea non consentiti per la pesca sportiva.

Inoltre, sono state sequestrate la totalità delle attrezzature subacquee utilizzate dai due trasgressori. Fondamentale per l’operazione è risultato l’intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sciacca che hanno supportato in modo determinante l’azione dei militari del Circomare per reprimere tale fenomeno che contribuisce a mettere a rischio la biodiversità e la salute del litorale saccense. Successivamente i 350 ricci di mare, poiché ancora in stato vitale, sono stati rigettati in mare.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca ringrazia, infine, la cittadinanza particolarmente sensibile al tema che con la segnalazione di cui sopra ha permesso di contrastare il fenomeno in questione.