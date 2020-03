Sciacca. Silvio Caracappa scrive all’Asp: “Servono mascherine e altro materiale all’Ospedale Giovanni Paolo II”

Il consigliere di Forza Italia scrive oggi una lettera al Commissario Asp Mancuso ed al Direttore Sanitario Migliazzo richiedendo supporti per personale medico e sanitario del “Giovanni Paolo II”

“Anche a Sciacca da giorni il personale medico e sanitario sta attraversando un pesante tour de force a causa dell’emergenza coronavirus. Medici, infermieri e personale sanitario lavorano incessantemente per garantire massima assistenza ai pazienti e per far fronte alle numerose richieste di interventi.

Tutto questo mentre cresce la tensione a seguito dei casi già accertati e con la paventata preoccupazione di nuovi contagi. Il personale dei vari reparti già alquanto risicato rischia di diventare ancora più esiguo.

La messa in quarantena di alcuni soggetti, le forti pressioni e rivendicazioni dei familiari dei pazienti, lo stress in cui opera il personale sanitario tutto, sono fattori assai preoccupanti che portano a richiedere ancora una maggiore attenzione sulla nostra struttura.

Sciacca è la città della Provincia di Agrigento che ha fatto registrare maggiori casi e per questo occorre che la Dirigenza sia fortemente presente e vigile sulla funzionalità del “Giovanni Paolo II.”

Ho notizie che servono in dotazione mascherine ed altro materiale che possano dare maggiore celerità e sicurezza nello svolgimento dei turni di lavoro.

Inoltre alla luce degli organici ridotti e dello stress che si è generato fra i reparti, proprio in queste ore di emergenza, voglio invitare il commissario dell’Asp di Agrigento a valutare ogni importante iniziativa di supporto e di nuova collaborazione nei confronti del personale sanitario in attività che ripeto sta compiendo sforzi immani al fine di garantire massima assistenza alla salute pubblica”.