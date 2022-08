Sciacca. Sono 5 i cinghiali annegati trovati in mare dalla Guardia costiera: ieri 2 erano in spiaggia a nuotare

Ieri a Sciacca sono stati avvistati 2 cinghiali in spiaggia a fare il bagno e uno è annegato: oggi il numero dei morti è aumentato a cinque

Sono cinque e non solo uno i cinghiali morti annegati, l’ultimo ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di San Giorgio. Solo uno del branco è stato trovato vivo che nuotava in mare. Ormai di cinghiali che arrivano nelle città se ne contano a decine, ma a Sciacca città marittima per eccellenza invece che il centro hanno “preferito” raggiungere la frequentatissima spiaggia di Timpi Russi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera, che hanno iniziato le ricerche culminate con il ritrovamento – al momento – delle cinque carcasse.

Dalla spiaggia di Timpi Russi , per questi mammiferi raggiungere quella di San Giorgio, e pare anche quella di Sovareto, non è difficile. I militari stanno indagando per cercare di capire da dove sono partiti e l’ipotesi più verosimile fa propendere per la vicina zona boschiva di Burgio, dove i cinghiali sono presenti.