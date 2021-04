Sciacca. Spesi 24mila euro per portale turistico, ma i prezzi sul web partono da 500euro: sindaco spieghi differenza

Il Comune di Sciacca ha affidato l’incarico ad un ditta di Palermo per realizzare un portale web turistico per un importo di 24,400 euro complessivi, ma basta fare un preventivo su una delle tante ditte on line per scoprire che i prezzi per tale lavoro sono molto più bassi

Non si mette in dubbio l’iniziativa, che può essere un incentivo all’incremento turistico, ma al costo della sua realizzazione. Il Comune di Sciacca con la delibera n.59 del dirigente del 1° Settore, del 30.03.2021 – QUI IL PDF – ha affidato alla Kapppaelle Comunicazione & Eventi Soc.Coop.arl di Palermo, la realizzazione di un portale turistico – leggasi sito web – per un importo di 24.400 euro, di cui 18.300 euro Iva compresa per la ideazione e realizzazione del portale e 6.100 euro Iva compresa per la gestione, rinnovo spazio web, manutenzione e aggiornamento portale internet anno 2022.



La prima cosa che salta subito agli occhi è che nella determina non sono riportate le proposte di altre ditte, quindi sembra, a meno di spiegazioni da parte del Comune, che non si sia fatta un’indagine di mercato e l’incarico si stato affidato sulla “fiducia” o in modo superficiale.

Quello che fa propendere per il “superficiale” è che per conoscere il costo della realizzazione di un lavoro del genere bastava andare su Google e digitare “Costo costruzione sito web” e l’arcano sarebbe stato svelato. I dirigenti del Comune hanno “dimenticato” questo passaggio e per dare una mano di aiuto, lo abbiamo abbiamo fatto noi di Fatti & Avvenimenti.

Sul web esistono una miriade di aziende professionali che si occupano di realizzare siti web ed i prezzi partono un minimo di 500 euro – ma ce ne sono anche di più bassi – per arrivare ad massimo di 3000 – 3500 euro tutto compreso, per portali molto complessi e tecnologicamente avanzati.

Prezzi dunque molto inferiori ai 24,400 euro che dovrà pagare il Comune, che magari avrà una sua giustificazione tecnica e noi, come gran parte della cittadinanza, saremmo grati al sindaco Francesca Valenti se ci fornisse i dettagli e le motivazioni di tale scelta, non fosse altro per fugare dubbi di qualsiasi genere.

Di seguito alcuni delle più note e professionali ditte nazionali di progettazione portali web.

My-webagency

Synapsismedia

Milanoweb.agency

Coreal creazione-siti-web