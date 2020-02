Sciacca. Strade Perriera, Santangelo: “Transenne e buche ‘eterne’, inutili le mie segnalazioni, sindaco assente”

Il Consigliere comunale di Sciacca, Carmela Santangelo, invia l’ennesima interrogazione al Sindaco Francesca Valenti, all’Ass. al ramo e al Presidente del Consiglio, per segnalare lo stato di abbandono delle strade della Perriera, dove buche e transenne sono “eterne”

“È doveroso iniziare questa interrogazione con la locuzione latina “Repetita iuvant” ossia le cose ripetute aiutano. – Scrive Carmela Santangelo – In data 14/10/2019 la sottoscritta aveva segnalato a questa Amministrazione Comunale l’omessa manutenzione delle strade comunali ed in particolare delle vie di accesso a tutti i plessi scolastici.

Avevo soffermato la mia attenzione alle strade che conducono al Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sciacca piene di transenne e di buche. Allora la mia interrogazione non era supportata da foto ma considerato che questa Amministrazione è inefficiente e non si è mai recata sui luoghi per accertare lo stato dei luoghi,oggi, ritengo doveroso allegare le foto che attestano lo stato in cui continua a versare il manto stradale”.







“Ricordo a questa Amministrazione – continua il consigliere – che ha il dovere ed obbligo di vigilare costantemente sulla manutenzione delle strade, sopratutto in quelle zone molto transitate da giovani che tutti i giorni le percorrono per recarsi a scuola con i motocicli. Nonostante siano trascorsi cinque mesi dall’inizio dell’anno scolastico questa Amministrazione continua ad essere non curante del problema e della sicurezza dei giovani”.

“Come più volte scritto nelle mie interrogazioni – aggiunge il presidente della commissione sanità – dovere di una buona amministrazione è quello di verificare la manutenzione delle strade, la presenza delle strisce pedonali e quant’altro necessario per garantire la sicurezza stradale dei nostri giovani. Per tali motivi interrogo il Sindaco e l’Assessore al ramo per conoscere il motivo per cui ancora ad oggi non è stato ripristinato il manto stradale in prossimità del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sciacca e chiedo un intervento immediato”.

Infine Santangelo conclude: “Ritengo che si debba porre rimedio a questa inadempienza il prima possibile. Augurandomi che almeno questa volta questa interrogazione venga ascoltata non nel mio interesse ma nell’interesse della collettività ed in particolare dei ragazzi che la percorrono tutti i giorni con i motocicli”.